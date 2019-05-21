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Власть Рязань 21 мая 2019 15:57 | Просмотров:

В Рязанской области окажут господдержку садоводам и огородникам

Во вторник, 21 мая, на заседании регионального правительства был утверждён Порядок безвозмездного приобретения в государственную или муниципальную собственность имущества общего пользования, расположенного в границах территории садоводческих или огороднических товариществ.

Это позволит ремонтировать и приводить в порядок автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи на таких территориях, отметил Николай Любимов. Гражданам, которые занимаются садоводством или огородничеством для собственных нужд, будет оказана господдержка, сообщает сайт регионального правительства.

В Порядке предложено определить орган исполнительной власти Рязанской области и орган местного самоуправления, уполномоченный на принятие заявлений товариществ или участков общей долевой собственности, рассмотрение документов, принятие решений о приобретении указанного имущества в государственную и муниципальную собственность. Установлен также порядок рассмотрения заявления товариществ и других необходимых процедур.

Проект постановления был одобрен Советом муниципальных образований Рязанской области. 

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