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Власть Рязань 20 мая 2019 13:45 | Просмотров:

В Рязанской области досрочно выбрали главу Нижнемальцевского сельского поселения

В воскресенье, 19 мая, в Сасовском районе состоялись досрочные выборы главы муниципального образования – Нижнемальцевского сельского поселения.
По данным протокола территориальной избирательной комиссии Сасовского района, явка на выборах составила 43,77%. По итогам голосования, 55,23% жителей сельского поселения поддержали кандидата от партии «Единая Россия» Наталью Козлову, сообщает сайт регионального правительства.
Нарушений и замечаний в ходе выборов зафиксировано не было. Территориальная и участковая комиссии работали в рамках полномочий. На избирательных участках присутствовали представители всех кандидатов.
Кроме Натальи Козловой, на должность главы сельского поселения претендовали еще 3 кандидата: Сергей Миронов от партии ЛДПР, за которого проголосовали 16,74% избирателей, Виктор Елисеев (самовыдвижение), набравший 25,1% голосов, а также Патима Астанова (самовыдвижение) – 0,84% голосов.

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