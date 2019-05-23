В Рязани состоялась пленарная сессия всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни»

Развитие малого и среднего предпринимательства является стратегическим направлением в деятельности правительства Рязанской области. Об этом глава региона Николай Любимов заявил в ходе пленарной сессии Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни», который прошел в Рязани 22 мая.

В этом году эта работа проводится в рамках 5 региональных проектов, разработанных в соответствии с профильным Нацпроектом. На их реализацию выделено 252,3 млн. рублей.

– В рамках этой работы в регионе внедряется много новаций, в том числе инициативы наших молодых предпринимателей. Одна из них – инициатива Ассоциации молодых предпринимателей Рязанской области – «Наставничество в технологическом предпринимательстве»,– сказал Губернатор. – Автор идеи – Максим Шадрин, действующий предприниматель, который создал свой бизнес практически с нуля и теперь успешно развивается в инновационной сфере. Сегодня на форуме он презентовал акселерационную программу по наставничеству в сфере технологического предпринимательства.

Губернатор также рассказал о комплексной системе поддержки предпринимательства, сформированной в регионе: о работе организаций инфраструктуры, программах льготного кредитования, лизинговой и гарантийной поддержки, внедрении инструментов «Бережливого производства» в работу промышленных предприятий и их участии в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

«В регионе уже многое сделано для создания максимально комфортных условий для ведения бизнеса. Но мы хотим большего. Готовы идти вперед, улучшать условия для дальнейшего развития предпринимательства, привлечения инвестиций в Рязанскую область, создавать устойчивую, эффективную экономику», – отметил губернатор.

Николай Любимов поздравил участников форума с Днём российского предпринимательства и отметил региональными наградами лучшим представителей бизнес-сообщества Рязанской области, сообщает сайт регионального правительства.

Завершился форум подведением итогов регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех». Губернатор Николай Любимов и первый Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Азат Газизов вручили победителям заслуженные награды.