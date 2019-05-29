В Рязани появятся московские троллейбусы и автобусы

В Рязани появятся ещё 78 московских троллейбусов, а также автобусы. Об этом на пресс-конференции 29 мая в министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области сообщил глава ведомства Евгений Беленецкий.

Подержанный общественный транспорт в хорошем состоянии Рязань получит в подарок, договорённость с Мосгортрансом уже достигнута. В министерстве не смогли назвать точные сроки, когда новые троллейбусы и автобусы выйдут на линию – это будет происходить по мере их доставки в областной центр.

Напомним, ранее в Рязань уже поступили 10 троллейбусов из столицы.