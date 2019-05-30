В Рязани обсудили подготовку к Международному форуму древних городов

В четверг, 30 мая, Губернатор Рязанской области Николай Любимов провел совещание по подготовке и проведению II Международного форума древних городов.

Любимов отметил, что первый Международный форум древних городов получил много положительных отзывов от представителей иностранных делегаций и российских регионов. В этом году его также необходимо провести на самом высоком уровне.

– Опыт прошлого года показывает, что мы умеем достойно реализовывать крупные и значимые проекты. Убежден, что и в этом году мы успешно справимся со всеми задачами и покажем, что Рязань по праву может называться столицей древних городов, – сказал Николай Любимов.

По словам главы региона, на форуме предусмотрена насыщенная деловая и культурная программы. Поскольку 2019-й год объявлен Президентом РФ Годом театра, его главной темой станет театральное искусство. В настоящее время об участии уже заявили представители многих зарубежных стран, в числе которых Китай, Ирландия, Турция, Египет, Сербия.

В ходе совещания подробно обсуждался ряд подготовительных вопросов, таких как благоустройство областного центра, размещение, транспортировка, организация питания гостей, подготовка экскурсионной программы, обучение волонтеров. «Хотелось бы, чтобы у туристов и гостей форума остались самые позитивные впечатления о Рязанской области, и им захотелось сюда вернуться еще раз. А в первую очередь – чтобы жители нашего региона могли чувствовать себя комфортно. Для этого мы сегодня и ведем большую работу по созданию современной инфраструктуры в муниципалитетах, повышению туристической привлекательности Рязанского края. Результатом наших усилий должен стать рост качества жизни людей», – сказал Николай Любимов.

II Международный форум древних городов состоится с 14 по 18 августа. В программе запланировано большое количество спектаклей, концертов, выставок, мастер-классов, традиционное костюмированное шествие, работа лектория «Школа древних городов», а также проведение первого открытого заседания Ассоциации древних городов, трех международных тематических конференций и многое другое.