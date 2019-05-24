В Рязани на ремонт поликлиники №14 выделено 10 миллионов рублей из областного бюджета. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Планируется отремонтировать крышу здания, помещения первого этажа с зоной регистратуры поликлиники. Завершение работ ожидается к концу 2019 года. На 2020 год будут запланированы фасадные работы. Сейчас разрабатывается сметная документация.

Первоначальное предположение о строительстве нового здания поликлиники на территории бывшего училища связи не было поддержано экспертами, поэтому принято решение отремонтировать существующий объект, сообщают в ведомстве.