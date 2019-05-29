В Рязани на неправильную парковку можно будет пожаловаться в специальном приложении, аналогичном «Помощнику Москвы». Об этом 29 мая на пресс-конференции в министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области сообщил глава ведомства Евгений Беленецкий.

Приложение будет запущено в течение полугода. В него можно будет загружать фото машин, припаркованных в неположенных местах – на газонах, пешеходных переходах, тротуарах. В Москве за каждое нарушение, которое фиксируется через приложение, начисляются баллы. Когда баллы накопятся, их можно потратить в магазине на проезд, оплату парковки и многое другое.