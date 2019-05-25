В Рязани благоустраивают дворовые территории

Ход работ на объектах 2019 года партийного проекта «Городская среда» контролируют члены фракции «Единая Россия» в областной и городской Думе

25 мая в Рязани прошло очередное выездное совещание в рамках многоуровневого депутатского контроля за ходом ремонта дворовых территорий, проводимого в рамках партийного проекта «Городская среда». Члены фракции «Единая Россия» в областной и городской Думе совместно с представителями администрации Рязани, районных префектур, управляющих компаний и подрядных организаций посетили дворы, включенные в программу комплексного благоустройства 2019 года. Об этом сообщает ryazan.er.ru.

По словам регионального координатора партийного проекта «Городская среда», депутата областной Думы Александра Ачалова, в областном центре будут отремонтированы 17 дворовых территорий 22 многоквартирных жилых домов. На эти цели будет направлено почти 124 млн рублей.

Во дворе домов 26 и 28 на улице Комбайновой запланировано расширить и заасфальтировать проезжую часть, тротуары выложить плиткой, поставить ограждение, провести озеленение. Обновление коснется и зоны отдыха – установят детский игровой спортивный комплекс. Благоустройство объекта находится на контроле депутата городской Думы Александра Бурцева.

В настоящее время уже установлены бордюры и проведена отсыпка щебенкой. Председатели ТСЖ Ирина Попова и Сергей Гуркин рассказали, что за всеми этапами работ следят и жители. Они отметили качество проводимого ремонта и поблагодарили подрядчика.

Обновление двора дома 22 на улице Крупской также проверяет Александр Бурцев. На объекте на данный момент установлены бордюры и проведена отсыпка щебенкой.

Жители дома 30 корпус 1 на улице Бирюзова рассказали о своих пожеланиях к подрядчику.

– В соответствии с проектом у нас уже расширена проезжая часть, но мы считаем, что этого будет недостаточно и хотели бы увеличить ширину дороги для парковки машин, – уточнил старший по дому.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе Елена Волкова предложила рассмотреть вариант обустройства дополнительного парковочного пространства.

По словам руководителя подрядной организации Михаила Савосина, для решения этого вопроса необходимо собрать общее собрание.

– Если жильцы проголосуют за внесение изменений в дизайн-проект и будут готовы к дополнительному финансированию, то мы сможем сделать, как хотят жители, – добавил он.

Дворовая территория дома 29 на улице Бирюзова – одна из самых больших среди объектов 2019 года и самых масштабных по объему работ.

Как отметила председатель ТСЖ Надежда Гайдай, жители очень рады, что двор в этом году стал участником программы формирования комфортной городской среды.

– Дизайн-проект составлялся с учетом пожеланий жильцов всех возрастов. У нас все будет поделено на тематические зоны – игровая, детская, спортивная, для представителей старшего поколения, для любителей настольных игр, – пояснила она.

На объекте уже выложена плитка – на проезжей части и тротуарах, установлены бордюры и освещение. Сейчас ведутся работы по подготовке площадок.

После осмотра все участники выездного совещания были единодушны – дворовая территория выделяется своим оригинальным исполнением, и это будет один из самых красивых дворов. Ремонт обоих объектов находится на контроле депутата городской Думы Сергея Дейнего.

Следующим объектом, который посетили участники выездного совещания, стали дома 16 и 16 корпус 1 на улице Зубковой. Здесь будет заменен асфальт, тротуар выложат плиткой, установят новый игровой детский комплекс.

– За домом мы организовали парковочное пространство. Сейчас на этом месте уже проведены предварительные работы, – рассказал председатель ТСЖ Алексей Игнатов.

Во дворах домов 33 на улице Новоселов и 48 корпус 5 на улице Касимовское шоссе подрядчик сделал большую часть работ из запланированных.

– Проведено асфальтирование проезжей части и тротуаров, завезли питательный грунт для озеленения, установлены некоторые элементы игрового оборудования, – уточнил руководитель подрядной организации Алексей Лебедев.

Ход ремонта на этих объектах контролирует депутат городской Думы Татьяна Климова.

На улице Быстрецкой, дом 27 ремонт находится в активной фазе – проведена отсыпка щебенкой, установлены бордюры, ведется асфальтирование тротуаров. В центре территории находится площадка с малыми архитектурными формами. Ее конфигурация будет изменена, рассказали жители. При этом рязанцы отметили, что с подрядчиками налажен конструктивный диалог.

– Мы всегда можем к ним обратиться и уточнить, если у нас возникают вопросы по качеству или срокам ремонта, – добавила председатель ТСЖ Евгения Мызгина.

Своим дизайном территория дома 41 на улице Высоковольтной напоминает двор на улице Бирюзова – площадки для отдыха и игр будут организованы в центре.

– Зеленая зона со скамейками у нас будет располагаться за домом, – пояснила одна из жительниц.

Во дворе дома 12 на улице Черновицкой ремонт также идет полным ходом. В настоящий момент здесь уже расширена и отсыпана щебнем проезжая часть, организованы парковочные карманы, установлены бордюры.