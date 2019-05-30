В прошлом году рязанский бизнес-омбудсмен рассмотрел почти 300 обращений от предпринимателей

29 мая на заседании Рязанской областной Думы с отчётом о работе в 2018 году выступил уполномоченный по правам предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин.

Михаил Пронин занимает пост бизнес-омбудсмена с апреля 2019 года, поэтому отчёт содержал данные о работе предшественника. Пронин сообщил, что за год бизнес-омбудсмен рассмотрел 291 обращение, в том числе 64 жалобы на действия чиновников. В 16 случаях нарушенные права были восстановлены, по остальным были даны разъяснения.

Бизнес-омбудсмен сообщил, что предприниматели обращаются по широкому спектру проблем. Жалуются на налоговую нагрузку, необходимость предоставления большого объёма отчётности и др.

Депутат Татьяна Гусева спросила о планах работы нового уполномоченного. Михаил Пронин сообщил, что будет заниматься «точечной работой» с жалобами предпринимателей, сосредоточится на возможном повышении тарифов для бизнеса в связи с мусорной реформой, а также вопросах, связанных с налоговой нагрузкой.