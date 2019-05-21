Главная > Рязань > Власть 
Власть Рязань 21 мая 2019 20:40 | Просмотров:

В ПриоВнешторгбанке обсудили этап перехода на онлайн-кассы индивидуальных предпринимателей

21 мая в ПриоВнешторгбанке состоялся семинар на тему «Онлайн-кассы и налогообложение». В семинаре приняли участие представители управления Федеральной налоговой службы РФ по Рязанской области, компании ООО «Новые информационные технологии», уполномоченный по правам предпринимателей Михаил Пронин, предприниматели.

Начальник контрольного отдела №2 УФНС по рязанской области Роман Смалев напомнил, что с 1-го июля 2019 года перейти на онлайн-кассы обязаны новые категории плательщиков. Это индивидуальные предприниматели на ЕНВД, на патентной системе налогообложения, те, кто осуществляет розничную торговлю и оказывает услуги в сфере общепита и не имеет наёмных работников. Это относится и к организациям и предпринимателям, кто оказывает услуги населению в том числе при расчётах в общественном транспорте, в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма и т. д. Таким образом, на онлайн-кассы должны перейти все отрасли деятельности, где производятся расчёты за товары и услуги.

Представители налоговой службы рассказали, как внедрять новую технику и отчётность, какими сервисами можно воспользоваться, а также ответили на вопросы, связанные с возможными ошибками при ведении бизнеса и административной ответственностью.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками Алла Кондакова отметила, что в Государственной Думе рассматривается и закон об отмене использования онлайн-касс для индивидуальных предпринимателей, не использующих труд наёмных работников, но пока он не принят.

Бизнес-омбудсмен Михаил Пронин призвал участников семинара работать в рамках законодательства и обращаться к нему в решении любых возникающих проблем.

 

Тэги:, ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.1K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
1.9K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.7K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.5K
21 мая 09:46

В Рязани открылся первый офис финансовых консультаций «Яблоновский групп»
1.1K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.1K
21 мая 10:51

В Рязани обсудили проект благоустройства территории Рязанского кремля
928
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
903
21 мая 09:18

Рязанцев приглашают на яркий семейный праздник
808
19 мая 19:56

Рязанцы стреляли из лука и знакомились с кузнецами
728
20 мая 09:54

Юная Валерия Шилкина из Рязанской области покорила жюри в полуфинале конкурса «Ты супер!»
Вверх