В ПриоВнешторгбанке обсудили этап перехода на онлайн-кассы индивидуальных предпринимателей

21 мая в ПриоВнешторгбанке состоялся семинар на тему «Онлайн-кассы и налогообложение». В семинаре приняли участие представители управления Федеральной налоговой службы РФ по Рязанской области, компании ООО «Новые информационные технологии», уполномоченный по правам предпринимателей Михаил Пронин, предприниматели.

Начальник контрольного отдела №2 УФНС по рязанской области Роман Смалев напомнил, что с 1-го июля 2019 года перейти на онлайн-кассы обязаны новые категории плательщиков. Это индивидуальные предприниматели на ЕНВД, на патентной системе налогообложения, те, кто осуществляет розничную торговлю и оказывает услуги в сфере общепита и не имеет наёмных работников. Это относится и к организациям и предпринимателям, кто оказывает услуги населению в том числе при расчётах в общественном транспорте, в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма и т. д. Таким образом, на онлайн-кассы должны перейти все отрасли деятельности, где производятся расчёты за товары и услуги.

Представители налоговой службы рассказали, как внедрять новую технику и отчётность, какими сервисами можно воспользоваться, а также ответили на вопросы, связанные с возможными ошибками при ведении бизнеса и административной ответственностью.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками Алла Кондакова отметила, что в Государственной Думе рассматривается и закон об отмене использования онлайн-касс для индивидуальных предпринимателей, не использующих труд наёмных работников, но пока он не принят.

Бизнес-омбудсмен Михаил Пронин призвал участников семинара работать в рамках законодательства и обращаться к нему в решении любых возникающих проблем.