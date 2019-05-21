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Власть Рязань 21 мая 2019 15:02 | Просмотров:

В правительстве Рязанской области одобрили проект регионального бюджета

21 мая прошло заседание регионального правительства. Его провёл губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Участники одобрили законопроект об исполнении областного бюджета за 2018 год. Далее он будет направлен губернатором на утверждение в Рязанскую региональную Думу. Министр финансов Марина Наумова сообщила, что все ключевые задачи выполнены, в том числе по обеспечению сбалансированности бюджета и выполнению условий соглашения с Минфином РФ. Бюджет области 2018 г. исполнен с профицитом в размере 2,3 млрд. рублей. Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 102,9% к уровню 2017 года. Были сохранены и проиндексированы все меры социальной поддержки. Обеспечен рост заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с Майскими Указами Президента РФ. В общей структуре расходов, в частности, 30,4% составили межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, 20% – средства на обеспечение социальных гарантий граждан, более 10% – объем дорожного фонда, а также 1,2% – расходы на обслуживание госдолга, которые снизились по сравнению с предыдущим годом почти на 8%.

Утвержден также проект областного закона об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанского региона за прошлый год. По словам директора ТФОМС Елены Манухиной, на 26,4% по сравнению с 2017 годом выросла сумма межбюджетных трансфертов, поступивших за пролеченных на территории региона иногородних граждан. В числе мероприятий, которые финансировались в прошлом году, на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по 24 профилям было направлено около 720 млн. рублей, прирост составил 18,3%.

Комментируя итоги исполнения бюджета ТФОМС, глава региона отметил, что в Рязань едут лечиться из других регионов.

– Мы будем и дальше двигаться в этом направлении, повышать качество медпомощи, – отметил губернатор.

Ряд документов скорректирован в соответствии с федеральным законодательством, сообщает сайт регионального правительства. Предлагаемые нормы будут способствовать дальнейшему развитию института Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области, а также выполнению мероприятий в сфере профилактики коррупционных правонарушений. В порядок организации и осуществления регионального госконтроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции внесены 4 критерия, которые будут использоваться министерством промышленности и экономического развития Рязанской области при формировании планов проверок организаций, работающих в сфере общественного питания, и учитывать число совершенных ими административных правонарушений.

Изменения, предложенные в областную госпрограмму развития ветеринарной службы, позволят проводить лабораторные исследования продуктов животного происхождения с целью обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Кроме того, участники одобрили несколько проектов постановлений, которые направлены на оптимизацию межведомственного взаимодействия, в том числе с НКО, в сфере социального обслуживания, упрощение порядка предоставления гражданам мер соцподдержки, а также обеспечение эффективного контроля за реализацией трудовых прав людей с инвалидностью.

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