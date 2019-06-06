Строительство ФОКа в Рязани принесло проблемы некоторым жителям города

В среду, 5 июня, депутат Госдумы Елена Митина провела выездное совещание на тему строительства ФОКа на улице Зубковой. Вместе с префектом Октябрьского района Александром Селивановым и общественным жилищным инспектором Рязанской области Татьяной Бариновой парламентарий осмотрела строительную площадку и пообщалась с местными жителями.

– На улице Зубковой будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, игровым и тренажерным залами. Строительство ФОКа очень хорошее дело, здесь будут заниматься и дети, и взрослые, – отметила Елена Митина. – Но возникла проблема – тротуарная дорожка, созданная по запросам жителей, которая ведет к школе и двум детским садам, оказалась на территории строительной площадки и была перекрыта забором. Здесь будет работать тяжелая техника, которая по нормам безопасности должна быть огорожена.

По словам Александра Селиванова соорудить дополнительные пешеходные дорожки или поставить навес не представляется возможным.

– Рядом с забором проходят линии электропередач и водопроводные коммуникации. Кроме этого, планируется вынос коммуникаций, которые идут к соседнему дому. Есть понятие «красной линии», и мы не можем делать то, что хочется, – отметил префект. – Нам предложили сузить проезжую часть, но это недопустимо по той причине, что по дороге ездят мусоровозы.

Татьяна Баринова отметила, что данный вопрос будет вынесен на рассмотрение комиссии по проблемам ЖКХ, которая была создана при местном отделении партии «Единая Россия» города Рязани.