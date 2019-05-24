Совещание управляющих делами администраций муниципальных образований Рязанской области

24 мая в здании администрации Скопинского района состоялось межрайонное совещание на тему «Стажировка управляющих делами администраций муниципальных образований Рязанской области». В нём приняли участие заместитель министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина, начальник отдела организационно – кадровой работы министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области Ольга Черняк, глава администрации Скопинского района Александр Боков, руководящие сотрудники муниципальных образований Старожиловского, Захаровского, Ухловского, Пронского, Александро-Невского, Клепиковского, Рязанского, Кораблинского, Милославского и Скопинского районов.

На совещании обсудили вопросы организации деятельности администрации, внедрения бережливого производства, взаимодействия с городскими и сельскими поселениями на примере деятельности администрации и подведомственных учреждений Скопинского района.

В завершении совещания присутствующие смогли задать интересующие вопросы, обменяться мнениями и перенять опыт своих коллег «по цеху».