Состоялось очередное заседание регионального правительства

Во вторник, 12 ноября, состоялось заседание правительства Рязанской области, которое провел Губернатор Николай Любимов.

Участники заседания одобрили отчеты об исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области за 9 месяцев 2019 года. Министр финансов региона Марина Наумова доложила о том, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы областного бюджета исполнены с ростом почти в 10%. Налоговые и неналоговые поступления составили 28,5 млрд. рублей или 107,9% к аналогичному периоду 2018 года. Расходные обязательства бюджета области исполнены в полном объеме. На 7,1% выросла сумма, направленная на зарплату работников госучреждений. Финансовая помощь муниципальным бюджетам увеличилась почти на 9%. На реализацию11 национальных проектов в 2019 году предусмотрено 8,7 млрд. рублей, уровень исполнения за 9 месяцев превысил 50%.

Губернатор отметил, что сейчас продолжается работа по формированию бюджета на следующий период.

«Прошу зампредов Правительства, министров не снижать темпов работы, активно взаимодействовать с профильными федеральными ведомствами, депутатами Госдумы РФ, членами Совета Федерации РФ, чтобы нам удалось получить максимально возможную федеральную поддержку для региона», – сказал Николай Любимов.

На заседании были одобрены изменения в ряд госпрограмм Рязанской области. Так, в программе «Экономическое развитие» за счет федеральных субсидий в 2019 году увеличено финансирование мероприятий господдержки малого и среднего предпринимательства. Более 249 млн. руб. поступило на создание промышленного парка «Карандаш» в ТОСЭР п. Лесной. В рамках программы по социальному и экономическому развитию населенных пунктов г. Рыбное выделено 11,2 млн. руб. на модернизацию футбольного поля с искусственным покрытием. Также по программе «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» в текущем году 42 муниципальным образованиям распределены региональные субсидии на обеспечение деятельности 197 сельских старост.