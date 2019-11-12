На главную Рязань Власть Состоялось очередное заседание регионального правительства
РязаньВластьОрганы властиПравительство

Состоялось очередное заседание регионального правительства

Во вторник, 12 ноября, состоялось заседание правительства Рязанской области, которое провел Губернатор Николай Любимов.

Участники заседания одобрили отчеты об исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области за 9 месяцев 2019 года. Министр финансов региона Марина Наумова доложила о том, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы областного бюджета исполнены с ростом почти в 10%. Налоговые и неналоговые поступления составили 28,5 млрд. рублей или 107,9% к аналогичному периоду 2018 года. Расходные обязательства бюджета области исполнены в полном объеме. На 7,1% выросла сумма, направленная на зарплату работников госучреждений. Финансовая помощь муниципальным бюджетам увеличилась почти на 9%. На реализацию11 национальных проектов в 2019 году предусмотрено 8,7 млрд. рублей, уровень исполнения за 9 месяцев превысил 50%.

Губернатор отметил, что сейчас продолжается работа по формированию бюджета на следующий период.

«Прошу зампредов Правительства, министров не снижать темпов работы, активно взаимодействовать с профильными федеральными ведомствами, депутатами Госдумы РФ, членами Совета Федерации РФ, чтобы нам удалось получить максимально возможную федеральную поддержку для региона», – сказал Николай Любимов.

На заседании были одобрены изменения в ряд госпрограмм Рязанской области. Так, в программе «Экономическое развитие» за счет федеральных субсидий в 2019 году увеличено финансирование мероприятий господдержки малого и среднего предпринимательства. Более 249 млн. руб. поступило на создание промышленного парка «Карандаш» в ТОСЭР п. Лесной. В рамках программы по социальному и экономическому развитию населенных пунктов г. Рыбное выделено 11,2 млн. руб. на модернизацию футбольного поля с искусственным покрытием. Также по программе «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» в текущем году 42 муниципальным образованиям распределены региональные субсидии на обеспечение деятельности 197 сельских старост.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»