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Власть Рязань 21 мая 2019 21:02 | Просмотров:

Сергей Карабасов поручил усилить меры безопасности при проведении праздничных мероприятий в школах

21 мая в администрации Рязани состоялось совещание с директорами общеобразовательных учреждений, которое провёл исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

На встрече обсуждались проведение праздника «Последний звонок», ЕГЭ, подготовка школ к началу нового учебного года, организация отдыха детей в летних лагерях, обеспечение безопасного пребывания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и другие вопросы.

– При проведении праздничных мероприятий максимально должны быть усилены меры безопасности. В каждой школе назначены ответственные за проведение мероприятий, соблюдение правил пожарной безопасности, с родителями и детьми проведены инструктажи, – поручил Сергей Карабасов.

Представитель Росгвардии Игорь Куликов рассказал об усилении охранно-пропускного режима в образовательных учреждениях, контроле за работой частных охранных предприятий, а также проведению разъяснительной работы с представителями администраций школ.

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