С начала года в Рязани пресечено 503 наркопреступления

В пятницу, 20 сентября, в администрации города состоялось заседание антинаркотической комиссии Рязани под председательством главы администрации Елены Сорокиной. Представители профильных ведомств и учреждений города и региона рассказали об организованном взаимодействии и о принимаемых мерах по противодействию незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотических средств.

По данным управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области, по итогам 8 месяцев 2019 года на территории города Рязани правоохранительными органами пресечено 503 наркопреступления. 77% (389) зарегистрированных преступлений квалифицировано как тяжкие и особо тяжкие деяния. 56% (252) – связаны с незаконным сбытом подконтрольных веществ.

УМВД России по Рязанской области основной упор делается на пресечение каналов поступления оптовых партий наркотических средств на территорию региона, прекращение деятельности «интернет-магазинов», привлечение к уголовной ответственности членов и организаторов преступных групп и сообществ.

Кроме того, УМВД России по Рязанской области на постоянной основе осуществляет взаимодействие в сфере профилактики с образовательными учреждениями Рязанской области. УНК проводит лектории по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, участвует в проведении антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков!», городской антинаркотической акции «Чистые стены», проводимой совместно с префектурами.

Также проводится работа по размещению и обновлению на досках объявлений в многоквартирных домов и в районах индивидуальной застройки информации, рекомендованной антинаркотической комиссией города Рязани, с указанием телефонов соответствующих служб.

В рамках второго вопроса участники заседания обсудили организацию взаимодействия органов внутренних дел с областным клиническим наркологическим диспансером и принимаемые меры по привлечению наркопотребителей к установленной законом ответственности за уклонение от исполнения ими постановлений судов города Рязани.

Сотрудничество с ГБУ Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер» осуществляется в рамках межведомственного соглашения и предусматривает контроль, диагностику, а также реабилитационную и профилактическую работу с лицами, привлеченными к ответственности за совершение административных правонарушений в области законодательства о наркотических средствах.

Также между ведомствами осуществляется обмен информацией о добровольном прохождении курса лечения от наркомании, медицинской и социальной реабилитации лицами, совершившими правонарушение, связанное с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Возникающие проблемные вопросы решаются с представителями ГБУ РОКНД в рабочем порядке.

В ходе заседания были приняты соответствующие решения. По всем рассматриваемым вопросам комиссия вынесла рекомендательные решения руководителям структурных подразделений и всем заинтересованным сторонам города Рязани.