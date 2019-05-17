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Власть Общество Рязань 17 мая 2019 18:36 | Просмотров:

Рязанцы пожаловались на некачественное благоустройство Сквера памяти в Недостоево

Рязанцы пожаловались на некачественное выполнение работ по созданию «Сквера памяти». 17 мая в посёлке Недостоево прошла встреча председателя комитета по бюджету и налоговой политики  Галины Трушиной и заместителя председателя комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности  Рязанской городской Думы Александра Лемдянова с жителями микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской гордумы.

Проект реализуется в рамках поддержки местных инициатив. Жители Недостоева попросили депутатов оказать содействие в привлечении подрядной организации к завершению работ по благоустройству этой территории. Депутаты взяли данный вопрос под личный контроль.

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