Рязанцы пожаловались на некачественное благоустройство Сквера памяти в Недостоево

Рязанцы пожаловались на некачественное выполнение работ по созданию «Сквера памяти». 17 мая в посёлке Недостоево прошла встреча председателя комитета по бюджету и налоговой политики Галины Трушиной и заместителя председателя комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы Александра Лемдянова с жителями микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской гордумы.

Проект реализуется в рамках поддержки местных инициатив. Жители Недостоева попросили депутатов оказать содействие в привлечении подрядной организации к завершению работ по благоустройству этой территории. Депутаты взяли данный вопрос под личный контроль.