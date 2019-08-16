Рязанская область будет сотрудничать с Угандой

В четверг, 15 августа, в рамках II Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» губернатор Николай Любимов провёл рабочие встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Гана в РФ Лесли Акяа Акуа Опоку-Варе и Чрезвычайным и Полномочным Республики Уганда в РФ Джонсоном Агара Олва.

Они поговорили о перспективных направлениях сотрудничества в экономике и социальной сфере. Николай Любимов отметил, что Рязанская область заинтересована во взаимовыгодном партнёрстве с африканскими государствами. Николай Любимов назвал наиболее перспективные направления развития сотрудничества: сельское хозяйство, образование, культуру и туризм.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Гана в РФ Лесли Акяа Акуа Опоку-Варе и Чрезвычайный и Полномочный Республики Уганда в РФ Джонсон Агара Олва отметили, что очень заинтересованы в развитии взаимодействия с Рязанской областью. В первую очередь из заинтересовали такие направления, как аграрный и промышленный сектор, здравоохранение и образование.