Руководитель Контрольно-счётной палаты Рязанской области выступил с отчётом в Рязанской облдуме

29 мая руководитель Контрольно-счётной палаты Рязанской области Роман Кузьмичёв выступил с отчётом о работе в 2018 году перед депутатами Рязанской областной Думы.

В прошлом году КСП провела 25 контрольных мероприятий, проверила более 100 организаций и учреждений. Объём проверенных средств составил 2,6 миллиарда рублей.

По словам Кузьмичёва, особое внимание уделялось контролю госзакупок. Проведены проверки закупочных мероприятий по 17 заключённым контрактам на сумму более 260 миллионов рублей. По итогам проверок в органы власти направлено 52 представления по исправлению нарушений. В правоохранительные органы передано 12 материалов. В отношении ответственных лиц составлено 9 протоколов об административных нарушениях.

Депутаты интересовались, как КСП отслеживается исправления нарушений. Руководитель ведомства привёл несколько фактов, когда по результатам предложений КСП, были приняты необходимые меры. В частности, в Кадомском районе подрядная организация выполнила работы при строительстве школы, в Михайловском районе молодой семье выплатили положенные деньги на погашение ипотечного кредита. На Рюминском пруду после обращения КСП в природоохранную прокуратуру было установлено ограждение, а и. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов получил три административных штрафа.

Депутаты отметили большой объём работы, который выполняет КСП, и приняли отчёт главы ведомства к сведению.