Николай Любимов встретился с заместителем председателя правительства РФ Максимом Акимовым

3 июня в Москве губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Максимом Акимовым. Они обсудили вопросы социально-экономического развитии Рязанской области в 2019 году и ближайшей перспективе, реализации национальных проектов в регионе, финансовой поддержки федерального центра в дорожной сфере.

Губернатор отметил, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволяет эффективнее заниматься приведением в порядок дорог в регионе. Глава области обратился к Максиму Акимову с просьбой рассмотреть возможность оказания федеральной поддержки в создании нового въезда в город Сасово, сообщает сайт регионального правительства.

Николай Любимов отметил, что помощь правительства РФ и минтранса России позволила вести строительство важного для региона объекта – объездной дороги Сасова, которая разгрузит улицы муниципалитета от большого потока транспорта, положительно скажется на экологической обстановке в городе.

Губернатор отметил в комментарии, что есть понимание по всем основным вопросам встречи, в том числе в отношении поддержки дорожного строительства в регионе, работа в этом направлении будет продолжена.