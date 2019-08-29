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Николай Любимов встретился с руководителем Рязанской ГРЭС Павлом Тимофеевым

В среду, 28 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с руководителем Рязанской ГРЭС Павлом Тимофеевым. Они поговорили о работе предприятия и перспективах его дальнейшего развития.

Павел Тимофеев рассказал, что электростанция работает в стабильном режиме, налажено эффективное взаимодействие с администрациями муниципальных образований по приведению в порядок объектов теплоснабжения. Это способствует повышению качества обслуживания населения, экономии ресурсов предприятия и финансовых затрат населения за оплату услуг, сообщает сайт регионального правительства.

По словам Любимова, плодотворное сотрудничество с предприятием будет продолжено. Глава региона обратил внимание на необходимость дальнейшей модернизации сетей, а также активной работы с населением.

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