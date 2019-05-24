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Власть Рязань 24 мая 2019 11:49 | Просмотров:

Николай Любимов встретился с помощником руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ по правовой работе Алефтиной Тимошенко

В четверг, 23 мая,  состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова с помощником руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ по правовой работе Алефтиной Тимошенко.

Глава региона рассказал, что Правительство Рязанской области тесно сотрудничает с ФАС, в том числе по одному из самых актуальных вопросов на сегодня – реализации национальных проектов. Губернатор отметил, что в настоящее время утверждено 47 региональных программ, в каждой из которых есть сфера, связанная с деятельностью антимонопольной службы.

«Много вопросов возникает в связи с организацией и проведением торгов. Не всегда на конкурсы приходят добросовестные участники. Результаты их некачественной работы отражаются на жителях региона. Мы решаем проблему и будем продолжать работать в этом направлении», – подчеркнул Николай Любимов.

По словам Алефтины Тимошенко, федеральной антимонопольной службе предстоит провести анализ реализуемых в регионах национальных проектов и оценить соответствие содержащихся в них планов мероприятий требованиям Национального плана развития конкуренции в РФ, утвержденного Президентом.

«Программы должны не просто стыковаться, они должны работать и помогать друг другу», – отметила она.

Участники встречи также говорили об актуализации региональной «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Рязанской области, сообщает сайт регионального правительства. В ближайшее время ФАС России намерен направить проект типовой «дорожной карты» и методический материал по применению стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Кроме того, в ходе разговора обсуждалось внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельность исполнительных органов государственной власти. 

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