Николай Любимов встретился с Анной Росляковой

В четверг, 3 октября, губернатор Николай Любимов провёл рабочую встречу с первым заместителем председателя правительства Рязанской области Анной Росляковой.

Рослякова доложила губернатору об основных показателях двухлетней работы блока ЦИОГВ, который она курирует, мерах по решению задач, касающихся повышения качества жизни в регионе. Обсуждались вопросы реализации национальных проектов, информационной политики в регионе, итогах перехода Рязанской области на цифровое телевещание.

По словам Росляковой, основная деятельность блока обращена на работу с гражданами, вовлечение населения в решение возникающих проблем и взаимодействие с общественными институтами.

– В настоящее время стоит задача завершить с должным качеством и без срывов все местные инициативы, которые реализуются в этом году. И начинаем работу по подготовке к следующему периоду, чтобы как можно раньше прошли конкурсные процедуры, торги и все запланированные работы были выполнены в благоприятный период времени, – сказала Анна Рослякова.

Первый зампред подчеркнула, что заявок от жителей поступает очень много, и в отличие от других субъектов РФ в программе участвуют все муниципальные образования.

– Люди очень положительно относятся к программе поддержки местных инициатив. Мы ежегодно увеличиваем сумму средств, которые выделяются из областного бюджета на эти цели, – отметил губернатор.

Глава региона обратил внимание на необходимость продолжения в этом направлении активной работы с тем, чтобы как можно больше людей вовлекалось в процесс принятия решений о реализации проектов и в непосредственной практической работе.

Рослякова сообщила, что сейчас на согласовании в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ находится проект, в рамках которого в регионе с 2020 года будет внедряться система «Безопасный город». Она предложила начать реализацию этого проекта с правоохранительного сегмента и установки камер высокого разрешения.