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Власть Рязань 26 мая 2019 08:25 | Просмотров:

Николай Любимов: В Рязанской области сегодня ведётся целенаправленная работа по формированию комфортного делового климата

Поздравление губернатора Рязанской области Николая Любимова с Днём российского предпринимательства.

Уважаемые предприниматели Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Малый и средний бизнес – исключительно важный сегмент экономики, который способен обеспечить рост производства конкурентоспособной продукции, самозанятость граждан, новые рабочие места для жителей региона.

В Рязанской области сегодня ведётся целенаправленная работа по формированию комфортного делового климата. С каждым годом всё активнее предпринимательство заявляет о себе в отраслях, где внедряются передовые технологии, осуществляются значимые для региона проекты.

Наши предприниматели – инициативные, талантливые люди, готовые развиваться и осваивать всё современное, плодотворно трудиться для процветания Рязанского края, участвовать в решении социальных проблем. Мы будем продолжать оказывать поддержку добросовестному бизнесу, создавать условия для эффективной реализации задачи Президента РФ В.В. Путина – избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства.

Желаю всему сообществу предпринимателей успехов и динамичного развития, реализации всех намеченных планов!

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