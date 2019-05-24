Николай Любимов: Талантливая молодёжь Рязанской области – активные участники проекта Президента РФ «Россия – страна возможностей»

Накануне в столице на площадке «Цифрового делового пространства» были подведены итоги второго Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», созданного по инициативе Президента РФ В.В. Путина. Победителей и участников Кубка поздравил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.







На конкурс «Управляй!» всего было подано свыше 30 тысяч заявок, в два раза больше, чем в прошлом году. Участниками стали представители 44 регионов России и 67 вузов. В ходе соревнований они выполняли максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимали стратегические решения. Цель кубка – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций.

По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, президентская платформа «Россия – страна возможностей» для молодых целеустремленных людей это отличный шанс проявить себя и продемонстрировать свои компетенции и навыки, раскрыть свой потенциал в той сфере, которая интересна, сделать успешный карьерный старт.

– Талантливая молодёжь Рязанской области – активные участники проекта Президента РФ «Россия – страна возможностей», – сказал губернатор. – Мы всегда с большим вниманием относимся к укреплению кадрового потенциала региона, к созданию эффективных социальных лифтов для молодых. Рязанцы, которые хотят добиваться успехов, реальных результатов, участвовать в работе по развитию страны и регионов, могут рассчитывать на нашу поддержку.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов, среди которых: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В рамках реализации единой платформы «Россия – страна возможностей» рязанцы активно поддержали Всероссийские конкурсы молодежных проектов и лучших добровольческих инициатив «Доброволец России», благотворительный проект «Мечтай со мной», акцию признательности «Благодарю», конкурс «Моя страна – моя Россия» и другие.