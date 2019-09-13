Николай Любимов: Реализация национальных проектов ведется в регионе хорошими темпами, без отставаний

В четверг, 12 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов и председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров приняли участие в панельной дискуссии Московского финансового форума.

Андрей Макаров сообщил о том, что в 2019 году 50 млрд рублей будут направлены на поощрение лучших субъектов РФ за качественную работу по решению поставленных в нацпроектах задач.

Он отметил, что неравные возможности регионов сегодня становятся реальной проблемой на пути реализации нацпроектов, которую предстоит решить в ближайший год, сообщает сайт регионального правительства.

– На форуме говорилось о том, что нужно донастроить, сделать для того, чтобы задача, поставленная Президентом РФ, была выполнена, чтобы обеспечить эффективность расходования каждого рубля, и чтобы люди почувствовали, что их жизнь становится лучше. А это главная цель национальных проектов, – сказал Андрей Макаров.

Николай Любимов подчеркнул, что Рязанская область будет бороться за средства, направленные в этом году на поощрение субъектов РФ.

По словам губернатора, участие в форуме всегда продуктивно и даёт возможность регионам обсудить проблемы и пути их преодоления в экспертном сообществе.