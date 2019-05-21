Николай Любимов прокомментировал ситуацию с озером «Дикая утка» в Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов дал комментарий по поводу резонансной ситуации с озером «Дикая утка» в Рязани. Соответствующая запись появилась на его странице в социальной сети «Вконтакте».

Проблемный вопрос с земельным участком в районе Северной окружной дороги. Это место некоторые рязанцы называют озером «Дикая утка». Еще в январе региональное Минприроды, по моему поручению, организовало межведомственную проверку. Природоохранная прокуратура, администрация города, Росреестр, Росприроднадзор и агентство по рыболовству зафиксировали факт засыпки земельного участка грунтом и отходами. Оставалось прояснить статус территории. На сегодняшний день по документам озера там нет, но по факту – все признаки водного режима.

После очередной проверки Министерства природопользования арендатору земельного участка выдвинуты требования о немедленном прекращении засыпки территории. В случае их невыполнения – вопрос будет решаться в судебном порядке. Ситуация на постоянном контроле. Наши коллеги из федеральных ведомств работают по этому вопросу вместе с нами.