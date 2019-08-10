Николай Любимов обсудил ход уборочной с руководителями сельхозпредприятий

В пятницу, 9 августа, в ходе рабочей поездки по районам губернатор Рязанской области Николай Любимов обсудил ход уборочной с руководителями сельскохозяйственных предприятий. Особое внимание глава региона уделил использованию мер государственной поддержки, перспективам применения отечественных селекционных разработок и оборудования.

Несмотря на неустойчивую погоду, уборка зерновых в регионе ведётся хорошими темпами. Намолочен 1 млн тонн зерна. Валовый сбор зерновых в 2019 году прогнозируется на уровне 1 млн. 900 тыс. тонн, сообщает сайт регионального правительства.

– В этом году сделано многое, чтобы добиться достойных показателей. Организованно и качественно были проведены весенне-полевые работы. Засеяно почти на 67 тыс. га больше, чем в прошлом году, – отметил Николай Любимов. – В основном эта прибавка по посевным площадям сделана за счет вовлечения в оборот неиспользуемых земель. В 2019 году выделяются средства поддержки на разработку сильно заросших участков, такого раньше не было.

Любимов подчеркнул, что задачи, поставленные перед сельским хозяйством, реализуются в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Демография».

На сегодняшний день главная задача – качественно завершить уборочную, с минимальными потерями, а также сохранить полученный урожай зерновых, масличных, картофеля и овощей.

По итогам совещания губернатор поручил министерству финансов рассмотреть возможность увеличения финансирования региональной госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы» для возмещения части затрат на агрохимическую мелиорацию и закупку племенного скота в 2019 году. Минсельхозу региона совместно с хозяйствами поручено проработать предложения по участию в реализации проекта Агробиотехнопарка, создаваемого в Рязанской области.