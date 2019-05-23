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Власть Рязань 23 мая 2019 08:50 | Просмотров:

Николай Любимов: Нам важно, чтобы люди сами выявлялись, «выходили из тени»

Губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с первым вице-президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Азатом Газизовым. Они обсудили вопросы легализации самозанятых граждан. Соответствующий проект экспериментально реализуется в четырёх областях нашей страны. По словам Газизова, благодаря проекту удалось найти разумный баланс между выгодой людей и государства.

– Главное, мы уже видим, что у граждан есть интерес «выйти из тени» и нормально работать, – сказал Азат Газизов.– Важно, чтобы этот разумный подход сохранился и отладить работу всех механизмов. 

Николай Любимов также отметил большое значение работы по легализации самозанятых граждан.

– Нам важно, чтобы люди сами выявлялись, «выходили из тени», – заявил глава региона.

Все возникающие при этом проблемы будут обсуждаться с депутатом Государственной Думы РФ от Рязанской области Андреем Макаровым – одним из инициаторов нововведения. Он активно продвигает эту идею и заинтересован, чтобы все механизмы работали четко, сообщает сайт регионального правительства. 

На встрече речь также шла о реализации национальных и региональных проектов в сфере поддержки предпринимательства, о взаимодействии бизнеса и власти, привлечении субъектов МСП к работе в перспективных отраслях экономики.

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