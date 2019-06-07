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Власть Рязань 7 июня 2019 09:48 | Просмотров:

Николай Любимов на ПМЭФ-2019 принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ

В четверг, 6 июня, губернатор Рязанской области Николай Любимов в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге принял участие в заседании консультационной комиссии Государственного совета Российской Федерации, которое прошло под председательством первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

Главная тема обсуждения – реализация национальных проектов в российских субъектах, возможности и устойчивость региональных бюджетов. Рассматривались также вопросы налоговой политики, предоставления межбюджетных трансфертов, эффективного управления госдолгом. Отдельное внимание было уделено поддержке регионов по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.

Рязанская область активно включилась в реализацию нацпроектов, рассчитанных до 2024 года. Разработаны и утверждены 47 региональных проектов, ещё три находятся в стадии утверждения. На их реализацию в общей сложности в 2019 году будет направлено более 6,6 млрд. рублей из федерального бюджета и почти 2,3 млрд. рублей из регионального, сообщает сайт правительства Рязанской области.

«Главная цель практически всех нацпроектов – улучшение демографической ситуации, сбережение народа России и благополучие граждан. Повышение качества жизни людей – это задача, поставленная Президентом РФ, и мы приложим все усилия для того, чтобы реальные перемены к лучшему произошли как можно быстрее», – подчеркнул Николай Любимов в комментарии журналистам. По словам Губернатора, на реализацию нацпроектов и региональных проектов, которые в них интегрированы, Рязанской области в целом за шесть лет будет направлено 52 млрд. рублей, из них 38 млрд. – федеральные деньги.

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