Николай Любимов на ПМЭФ-2019 принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ

В четверг, 6 июня, губернатор Рязанской области Николай Любимов в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге принял участие в заседании консультационной комиссии Государственного совета Российской Федерации, которое прошло под председательством первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

Главная тема обсуждения – реализация национальных проектов в российских субъектах, возможности и устойчивость региональных бюджетов. Рассматривались также вопросы налоговой политики, предоставления межбюджетных трансфертов, эффективного управления госдолгом. Отдельное внимание было уделено поддержке регионов по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.

Рязанская область активно включилась в реализацию нацпроектов, рассчитанных до 2024 года. Разработаны и утверждены 47 региональных проектов, ещё три находятся в стадии утверждения. На их реализацию в общей сложности в 2019 году будет направлено более 6,6 млрд. рублей из федерального бюджета и почти 2,3 млрд. рублей из регионального, сообщает сайт правительства Рязанской области.