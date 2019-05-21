Николай Любимов: Дома культуры, клубы на селе должны стать местом встречи и общения людей

В Рязанской области разрабатывается модельный стандарт культурно-досуговых учреждений. Они должны быть многофункциональными, инновационными и иметь необходимые условия для удовлетворения запросов и потребностей. Об этом глава региона Николай Любимов заявил в понедельник, 20 мая, на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура».

– Дома культуры, клубы на селе должны стать местом встречи и общения людей, открытым пространством для коммуникаций, где есть возможности для разного вида творчества и досуга, – сказал Николай Любимов.

По словам губернатора, клубы сегодня должны заниматься просветительской деятельностью, дополнительным образованием, библиотечным обслуживанием, кинопоказами, концертами и гастролями областных творческих коллективов в малые населённые пункты региона, сообщает сайт правительства области.

Николай Любимов выступил с предложением строительства многофункциональных домов культуры в крупных населённых пунктах, приобретения автотранспорта для стимулирования гастрольной деятельности, а также работы по переводу в новые помещения учреждений культуры, располагающихся в зданиях, которые являются объектами религиозного назначения.

– Реализация федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» позволит на другом уровне вести работу по выполнению важнейших задач развития этой отрасли в муниципалитетах и обеспечит комплексный подход к решению вопросов социально-экономического развития сельских территорий в целом, – заявил Николай Любимов.