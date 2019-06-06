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Власть Рязань 6 июня 2019 15:24 | Просмотров:

Николай Любимов: «Для нас очень важны партнёрские отношения с банком ВТБ»

В четверг, 6 июня, в рамках Международного экономического форума, который сегодня открылся в Санкт-Петербурге, состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве правительства Рязанской области с банком ВТБ.
Соглашение подписали губернатор Рязанской области Николай Любимов и заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.
Документ предусматривает взаимодействие в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории региона. В частности стороны намерены укреплять сотрудничество в области развития системы кредитования физических и юридических лиц, поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, среди направлений сотрудничества – работа по внедрению современных финансовых технологий и развитию банковской инфраструктуры, сообщает сайт регионального правительства.
Николай Любимов поблагодарил руководство банка ВТБ за плодотворное сотрудничество.

– Для нас очень важны партнерские отношения с банком ВТБ. С подписанием соглашения мы продолжим активную совместную работу, которая будет распространяться на многие сферы деятельности и отрасли. В первую очередь мы рассчитываем на помощь ВТБ в финансировании инновационных проектов. Мы пользуемся услугами банка достаточно широко, и продолжение сотрудничества будет иметь смысл в условиях роста экономики, который мы сейчас наблюдаем, в том числе и в Рязанской области, – сказал Губернатор. – Мы подготовили пул инвесторов, они очень рассчитывают на участие банка в финансировании своих проектов.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил, что подписанное соглашение позволит укрепить партнерские отношения.

– Потенциал у Рязанской область есть, и мы там не на один день, а навсегда. Естественно, будем сотрудничать в области поддержки малого и среднего предпринимательства, физлиц в том числе. Надеюсь, что наше взаимодействие позволит достичь максимальных успехов для области и для банка в целом, – заявил Бортников.
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