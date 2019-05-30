Назначена исполняющая обязанности главы администрации Рязани







С 31 мая исполнять обязанности главы администрации Рязани будет заместитель главы Елена Сорокина. Об этом сообщил на заседании Рязанской городской Думы.

Напомним, и. о. главы администрации Сергей Карабасов написал заявление по собственному желанию. Конкурс на эту должность назначен на 6 сентября.

Справка.

Елена Сорокина. Родилась 16 января 1970 года в городе Рязани.

В 1992 году окончила Рязанский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт им. С.А. Есенина, квалификация – учитель русского языка и литературы средней школы, в 2007 году присуждена ученая степень – кандидат педагогических наук.

С 1992 по 2007 год работала в школе-лицее №52 г. Рязани на различных должностях от учителя русского языка и литературы до заместителя директора по учебной работе.

С 2007 по 2013 год – в управлении образования и молодежной политики администрации города Рязани на разных должностях: от начальника сектора до заместителя начальника управления.

С 2013 по сентябрь 2017 года занимала должность заместителя министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.

С 19 сентября 2017 года – заместитель начальника управления образования и молодежной политики и и.о. заместителя главы администрации города Рязани.