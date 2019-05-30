Главная > Рязань > Власть 
Власть Рязань 30 мая 2019 12:39 | Просмотров:

Назначена исполняющая обязанности главы администрации Рязани




С 31 мая исполнять обязанности главы администрации Рязани будет заместитель главы Елена Сорокина. Об этом сообщил на заседании Рязанской городской Думы.

Напомним, и. о. главы администрации Сергей Карабасов написал заявление по собственному желанию. Конкурс на эту должность назначен на 6 сентября.

Справка.

Елена Сорокина. Родилась 16 января 1970 года в городе Рязани.

В 1992 году окончила Рязанский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт им. С.А. Есенина, квалификация – учитель русского языка и литературы средней школы, в 2007 году присуждена ученая степень – кандидат педагогических наук.

С 1992 по 2007 год работала в школе-лицее №52 г. Рязани на различных должностях от учителя русского языка и литературы до заместителя директора по учебной работе.

С 2007 по 2013 год – в управлении образования и молодежной политики администрации города Рязани на разных должностях: от начальника сектора до заместителя начальника управления.

С 2013 по сентябрь 2017 года занимала должность заместителя министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.

С 19 сентября 2017 года – заместитель начальника управления образования и молодежной политики и и.о. заместителя главы администрации города Рязани.

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

6.3K
28 мая 17:16

Погода в Рязанской области ухудшится
4.3K
27 мая 14:29

Можно ли получать ежемесячные выплаты из материнского капитала? 
3.9K
27 мая 17:44

Ушёл из жизни бывший директор Рязанского приборного завода Александр Червяков
1.6K
27 мая 22:57

Жителей Рязани ждёт масштабное отключение электричества
1.1K
28 мая 10:31

В Рязани появится первая библиотека в торговом центре
1.0K
29 мая 16:40

В Рязани открылась новая школа искусств
908
29 мая 08:45

В Рязани активисты собираются закопать канал от озера Дикой утки
850
30 мая 10:14

Как обезопасить урожай клубники?
750
29 мая 06:43

Фонтан на Московском шоссе начнёт работу 12 июня
687
29 мая 12:25

Проект «Я – родитель»: Как стать внимательными родителями и не превратиться в надзирателя для своего ребёнка
Вверх