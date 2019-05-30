Назначен конкурс на должность главы администрации Рязани







Конкурс на должность главы администрации Рязани назначен на 6 сентября, 12.00. Об этом с заседания Рязанской городской Думы сообщает корреспондент РИА «7 новостей».

Предложение на рассмотрение депутатов внесла руководитель фракции «Единая Россия» Елена Волкова.

Депутат Олег Шишов поинтересовался, почему конкурс будет длиться три месяца. На это глава Рязани Юлия Рокотянская ответила, что причина – лето, период отпусков. Сроки проведения конкурса назначены в полном соответствии с законодательством.