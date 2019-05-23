На замначальника одной из рязанских ИК возбуждено семь уголовных дел за взятки

Скопинским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета РФ по Рязанской области возбуждено седьмое уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника одного из исправительных учреждений области, обвиняемого в получении взяток за совершение заведомо незаконного бездействия и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает сайт следкома по Рязанской области.

По данным следствия, заместитель начальника одной из исправительных колоний УФСИН России по Рязанской области получил взятку в виде имущества – телевизора стоимостью около 10 тысяч рублей за незаконные действия, связанные с проносом на территорию исправительной колонии

Уголовные дела объединены в одно производство, бывшему сотруднику исправительного учреждения предъявлено обвинение по всем эпизодам преступной деятельности. По ходатайству следователя ранее судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.