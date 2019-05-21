На капремонт изношенных сетей водоотведения районы Рязанской области получат 169,5 млн рублей

В 2019 году на капремонт сетей водоотведения выделят дополнительно 169,5 млн. рублей. Из них 56 млн рублей направят на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог. Ещё 113,5 млн рублей пойдут на капитальный ремонт сетей водоотведения в районах области. Объёмы финансирования мероприятий региональной госпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» были скорректированы во вторник, 21 мая, на заседании правительства.

– Финансирование увеличено для того, чтобы помочь муниципальным образованиям в решении вопросов с уборкой территорий и замене изношенных канализационных сетей, – заявил Николай Любимов.

Губернатор отметил, что работа в этом направлении будет продолжена, сообщает сайт регионального правительства.

На заседании также рассмотрели программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы и соответствующий краткосрочный план реализации этой программы. Благодаря внесённым изменениям, в этом году заменят 103 лифта в 36 жилых домах, срок эксплуатации которых истекает в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов».