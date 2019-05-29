Министр транспорта Рязанской области Евгений Беленецкий о региональных дорогах: «Есть и хуже»

29 мая в министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области состоялась пресс-конференция, посвящённая реализации в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

– Есть и хуже, – так оценил состояние рязанских дорог министр Евгений Беленецкий, в ответ на просьбу журналиста сравнить состояние дорог в области с состоянием дорог в других регионах.

Всего финансирование нацпроекта в регионе в 2019 году превысит 2,5 миллиарда рублей. Это на 1,21 миллиарда больше, чем в прошлом году.

– С таким финансированием мы в состоянии сделать рязанские дороги качественными и безопасными, – подчеркнул Беленецкий.

По данным министерства, в 2019 году будет проведён капитальный ремонт 28,6 километров и ремонт 95,5 километров автодорог регионального и межмуниципального значения. Также будут отремонтировано 17,7 километров дорог местного значения, находящихся в границах Рязанской агломерации, из них более 12 километров – в Рязани. В приоритете дороги с высокой интенсивностью движения и соединяющие районы области и соседние регионы.

Реализация проекта в регионе началась в мае. К 2024 году в рязанской агломерации доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, будет доведена до 92,7%, утверждают в министерстве.