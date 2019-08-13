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Любимов поручил максимально ответственно рассмотреть обращения граждан

Во вторник, 13 августа, состоялось заседание правительства Рязанской области. Руководители центральных исполнительных органов власти региона получили папки с обращениями жителей Рязанской области, поступившими во время Прямой линии Президента России В.В. Путина 20 июня 2019 года.

Губернатор Николай Любимов отметил, что в этих папках в общей сложности собрано 6165 обращений рязанцев к Президенту РФ. В прошлом году итогам Прямой линии в Рязанскую область поступило 9147 обращений граждан, сообщает сайт регионального правительства.

– Прошу максимально ответственно подойти и к рассмотрению этих обращений, и к решению тех вопросов, которые озвучены жителями на Прямой линии Президента РФ, – сказал губернатор. – Чем скорее мы это сделаем, тем лучше и комфортнее будут чувствовать себя рязанцы.

Губернатор заявил, что будет строго контролировать работу со всеми поступившими обращениями.

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