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Власть Рязань 24 мая 2019 14:28 | Просмотров:

Крышу здания Рязанской облдумы отремонтируют

На объекте культурного наследия федерального значения «Здание Благородного собрания – XIX в.», где работает Рязанская областная Дума, начались ремонтно-реставрационные работы кровли. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Руководитель аппарата Рязанской областной Думы Алексей Молчанов прокомментировал предстоящие ремонтные работы.

– В 2013 году была отремонтирована кровля только над Гербовым залом. В августе 2018 года специалистами ЗАО «Рязанское научно-реставрационное управление» было проведено инженерное обследование той части крыши, где ремонт не проводился. Согласно акту технического состояния по многим элементам требуются противоаварийные работы. В частности, подлежит замене кровельное покрытие, необходима реставрация и замена несущих конструкций, ремонт кирпичной кладки вентиляционных каналов, слуховых окон, купольной части крыши. Требуется замена кровельного ограждения, водосточных воронок и труб.

Был проведён аукцион по определению подрядчика, в котором приняли участие две организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. В результате проведенной процедуры цена контракта была снижена на 11,5%.

В рамках противоаварийных работ будет установлена система антиобледенения кровли, которая препятствует образованию наледи. Это сделано в целях безопасности горожан, поскольку часть здания находится на пешеходной улице, а с другой стороны расположен тротуар с интенсивным потоком людей. Проектом предусмотрено устройство греющего кабеля на свесах, водосборных воронках и водосточных трубах. Данные работы не противоречат охранным обязательствам в части эксплуатации здания Благородного собрания, – пояснил Алексей Молчанов.

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