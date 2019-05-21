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Власть Рязань 21 мая 2019 21:22 | Просмотров:

Контрольно-счётная палата Рязанской области проверит расходы на ремонт моста через Оку

Контрольно-счётная палата Рязанской области проверит расходы на ремонт моста через Оку. Об этом сообщает сайт КСП.

Для анализа эффективности, целесообразности, обоснованности, своевременности расходов планируется проведение аудита закупки, а также проверка оформления документации.

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