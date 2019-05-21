Контрольно-счётная палата Рязанской области проверит расходы на ремонт моста через Оку. Об этом сообщает сайт КСП.

Для анализа эффективности, целесообразности, обоснованности, своевременности расходов планируется проведение аудита закупки, а также проверка оформления документации.