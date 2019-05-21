Власть Рязань 21 мая 2019 21:22 Контрольно-счётная палата Рязанской области проверит расходы на ремонт моста через Оку Поделиться Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Контрольно-счётная палата Рязанской области проверит расходы на ремонт моста через Оку. Об этом сообщает сайт КСП. Для анализа эффективности, целесообразности, обоснованности, своевременности расходов планируется проведение аудита закупки, а также проверка оформления документации. Мы в Яндекс.Новости Мы в Яндекс Дзен Наш Telegram Тэги:Контрольно-Счётная палата, мост через Оку