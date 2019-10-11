Губернатор Рязанской области призвал снизить аварийность на дорогах

О необходимости снижения смертности и травматизма на дорогах говорил глава региона Николай Любимов в ходе совещания по вопросам повышения безопасности дорожного движения, которое он провел 11 октября.

В работе участвовали заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, министр транспорта и автодорог региона Вадим Решетник, глава администрации г. Рязани Елена Сорокина, директор ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» Михаил Соколов, начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Рязанской области Сергей Романов.

Губернатор напомнил, что в этом году было отремонтировано 166 км дорог, в следующем планируется – уже более 200 км. По его словам, пристальное внимание уделяется организации пешеходных переходов с учетом всех требований, особенно рядом с образовательными учреждениями. Николай Любимов отметил, что существенно снизить аварийность позволит освещение, установленное вдоль оживленных трасс рядом с населенными пунктами, а также работа камер фото- и видеофиксаций нарушений ПДД.