Губернатор обратил внимание на неиспользуемый участок земли в Рязанской области

В пятницу, 9 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил ряд районов и ознакомился с ходом уборочной.

В ходе рабочей поездки Любимов обратил внимание на необрабатываемый участок земли на границе Захаровского и Пронского районов площадью около 230 га, сообщает сайт регионального правительства. Как выяснилось, эта территория долго была в аренде. Но сроки договора закончились два года назад, и в настоящее время решается вопрос о предоставлении этого участка хозяйству ООО «Малинищи».

Глава региона обратил внимание на необходимость вовлечения в оборот неиспользуемых земель и порекомендовал эффективнее решать эти вопросы.

Николай Любимов отметил, что сейчас в регионе возделывается порядка 73% пахотных земель.