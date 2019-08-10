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Губернатор обратил внимание на неиспользуемый участок земли в Рязанской области

В пятницу, 9 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил ряд районов и ознакомился с ходом уборочной.

В ходе рабочей поездки Любимов обратил внимание на необрабатываемый участок земли на границе Захаровского и Пронского районов площадью около 230 га, сообщает сайт регионального правительства. Как выяснилось, эта территория долго была в аренде. Но сроки договора закончились два года назад, и в настоящее время решается вопрос о предоставлении этого участка хозяйству ООО «Малинищи».

Глава региона обратил внимание на необходимость вовлечения в оборот неиспользуемых земель и порекомендовал эффективнее решать эти вопросы.

Николай Любимов отметил, что сейчас в регионе возделывается порядка 73% пахотных земель.

– Федеральное законодательство позволяет изымать у нерадивых собственников землю и передавать ее в аренду либо продавать собственникам эффективным. Здесь важен муниципальный контроль, надо постоянно проверять, как ведется работа на полях, – сказал Николай Любимов. – Над этим надо системно работать, все механизмы есть, минсельхоз региона курирует эту работу.

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