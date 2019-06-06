Границы Рязани могут быть расширены. Об этом 6 июня на публичных слушаниях по вопросу строительства школы в микрорайоне Кальное сообщил и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Рязани Роман Шашкин.

Он рассказал, что в рамках планируемого изменения Генерального плана города под руководством главного архитектора Рязанской области Дмитрия Васильченко рассматривается проект расширения границ Рязани. Информация была озвучена в ответ на предложение по увеличению территории города гражданского активиста Андрея Петруцкого, отметившего нехватку земли под застройку.