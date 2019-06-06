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Власть Рязань 6 июня 2019 23:50 | Просмотров:

Границы Рязани могут быть расширены

Границы Рязани могут быть расширены. Об этом  6 июня на публичных слушаниях по вопросу строительства школы в микрорайоне Кальное сообщил и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Рязани Роман Шашкин.

Он рассказал, что в рамках планируемого изменения Генерального плана города под руководством главного архитектора Рязанской области Дмитрия Васильченко рассматривается проект расширения границ  Рязани. Информация была озвучена  в ответ на предложение по увеличению территории города гражданского активиста Андрея Петруцкого, отметившего нехватку земли под застройку.

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