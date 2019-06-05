Глава социального комитета Рязанской областной думы поздравил соцработников с профессиональным праздником

Председатель комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам Сергей Пупков поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Парламентарий принял участие в торжественном мероприятии, которое состоялось во вторник, 4 июня, во Дворце молодёжи. Сейчас в Рязанской области в сфере социальной защиты занято более 5 тысяч специалистов, работает 19 стационарных учреждений, 18 комплексных центров, 5 социально-реабилитационных центров. Социальную поддержку получают более 40 тысяч жителей региона.

– Для организации вашей деятельности нужна большая законодательная база. В этом плане мы тесно сотрудничаем с профильным министерством. Так, нами был принят «Социальный кодекс Рязанской области» – это свод региональных законов, где систематизированы все нормативные акты, касающиеся соцподдержки. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем, – отметил Пупков.

Лучшим работникам социальной отрасли депутат вручил награды Рязанской областной Думы.