Главная > Рязань > Власть 
Власть Рязань 5 июня 2019 12:03 | Просмотров:

Глава социального комитета Рязанской областной думы поздравил соцработников с профессиональным праздником

Председатель комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам Сергей Пупков поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Парламентарий принял участие в торжественном мероприятии, которое состоялось во вторник, 4 июня, во Дворце молодёжи. Сейчас в Рязанской области в сфере социальной защиты занято более 5 тысяч специалистов, работает 19 стационарных учреждений, 18 комплексных центров, 5 социально-реабилитационных центров. Социальную поддержку получают более 40 тысяч жителей региона.

– Для организации вашей деятельности нужна большая законодательная база. В этом плане мы тесно сотрудничаем с профильным министерством. Так, нами был принят «Социальный кодекс Рязанской области» – это свод региональных законов, где систематизированы все нормативные акты, касающиеся соцподдержки. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем, – отметил Пупков.

Лучшим работникам социальной отрасли депутат вручил награды Рязанской областной Думы.

Тэги:,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.7K
4 июня 10:24

Может ли работодатель оштрафовать работника?
3.7K
3 июня 13:06

Что делать, если на телефон поступают звонки от различных рекламодателей?
3.3K
3 июня 15:22

Остановку на площади Ленина перенесут из-за празднования Дня России
3.3K
5 июня 08:49

Рязанцам предлагают придумать название для нового спорткомплекса
2.0K
3 июня 10:31

В Рязани состоится главное мероприятие про продажи и маркетинг
1.3K
3 июня 14:01

С 1 января 2020 года вводится обязательная маркировка всех лекарств, выпускаемых на территории России 
1.2K
4 июня 08:32

В Рязани перестала ходить одна из маршруток
1.1K
3 июня 23:44

В Рязани прошёл первый театральный чемпионат по мини-футболу
907
2 июня 18:39

В Михайловском районе прошел фестиваль «Весело да громко казаки поют»
838
3 июня 12:05

Рязанские взрывотехники обезвредили снаряд времён гражданской войны
Вверх