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Власть Рязань 5 июня 2019 14:08 | Просмотров:

Глава администрации Скопинского района провёл приём граждан

В среду, 5 июня, глава администрации Скопинского района Александр Боков провёл очередной личный приём граждан. В нём приняли участие и руководящие сотрудники администрации муниципалитета. Такие приёмы проходят в муниципалитете два раза в месяц, и Александр Иванович уделяет им самое пристальное внимание, ведь именно постоянный диалог между населением и органами местного самоуправления способствует созданию  здорового морально – психологического  климата в муниципалитете.

На приёме были рассмотрены вопросы о передаче подстанции (ИК-3) на баланс муниципалитета, об обустройстве остановки транспорта на улице Колхозной села Корневое, о строительстве тротуара и о переселении из аварийного дома в р.п. Побединка.

Ознакомившись с документами, Александр Иванович дал поручения руководителям профильных служб всесторонне изучить проблемные ситуации и оказать  содействие в рамках полномочий.

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