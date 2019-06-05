Глава администрации Скопинского района провёл приём граждан

В среду, 5 июня, глава администрации Скопинского района Александр Боков провёл очередной личный приём граждан. В нём приняли участие и руководящие сотрудники администрации муниципалитета. Такие приёмы проходят в муниципалитете два раза в месяц, и Александр Иванович уделяет им самое пристальное внимание, ведь именно постоянный диалог между населением и органами местного самоуправления способствует созданию здорового морально – психологического климата в муниципалитете.

На приёме были рассмотрены вопросы о передаче подстанции (ИК-3) на баланс муниципалитета, об обустройстве остановки транспорта на улице Колхозной села Корневое, о строительстве тротуара и о переселении из аварийного дома в р.п. Побединка.

Ознакомившись с документами, Александр Иванович дал поручения руководителям профильных служб всесторонне изучить проблемные ситуации и оказать содействие в рамках полномочий.