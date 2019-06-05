Елена Митина рассказала о госпрограмме комплексного развития сельских территорий

В среду, 5 июня, в Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» состоялось обсуждение основных направлений государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020 – 2025 годов».

В тематической встрече приняли участие депутат Государственной Думы от Рязанской области Елена Митина, региональный координатор партпроекта «Российское село» Николай Бышов, председатель регионального общественного совета партпроекта, начальник управления инновационной деятельности РГАУ Александр Шемякин, депутаты и главы сельских поселений Рязанской области.

– Проект новой государственной программы по своим масштабам, значимости можно приравнять к национальному проекту, – отметил Николай Бышов в начале обсуждения.

Программа охватывает все сферы жизни села и будет реализовываться по четырем направлениям: аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий, создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях и создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

Запланировано, что общий объем финансового обеспечения госпрограммы составит 2 трлн. 288 млрд. рублей, средства федерального бюджета – 1 трлн. 61,1 млрд., внебюджетные источники – 1 трлн. 52,9 млрд рублей.

Елена Митина рассказала, что президент России Владимир Путин поставил задачу разработать целевую комплексную программу чтобы жизнь сельских жителей стала более комфортной с точки зрения проживания, образования, здравоохранения, культуры, транспортной доступности и других аспектов.

– В рамках существующих программ развития сельских территорий были достигнуты определенные успехи – ремонтировались дороги, строилось жилье на селе, уделялось внимание материально-технической базе учреждений культуры, образования, открывались ФАПы. Но этого оказалось недостаточно. Качество жизни сельских жителей существенно отстает от городских. Например, более 67% жилого фонда в сельской местности не имеют либо водоснабжения, либо канализации. Что касается Интернета, то только 43% сельских домовладений имеют подключение к всемирной сети, в то время как в городе этот показатель в 2 раза выше, – отметила парламентарий.

Депутат подчеркнула, что регионам поставили очень жесткие сроки для предоставления проектов для конкурсного отбора в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» и подготовки проекта распределения субсидий из федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.