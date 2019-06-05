Во вторник, 4 июня, в рамках региональной недели депутат Госдумы Елена Митина провела личный приём граждан в Старожиловском районе.

Председатель районного Совета ветеранов Вера Архипкина попросила рассмотреть возможность включить в новую книгу «Солдаты Победы» сведения об участниках Великой Отечественной войны, родившихся и проживавших в Старожиловском районе, которые не вошли в 9 том.

Жители Столпянского сельского поселения обратились к Елене Митиной по вопросу ремонта автодороги в деревне Ершово. Протяженность дороги – 670 метров, сметная стоимость составляет 3,3 млн. руб. имеется ПСД с положительным заключением государственной экспертизы.

– Дорога имеет большое социальное значение для поселения. Она ведет к культурным, образовательным, административно-хозяйственным, торговым объектам и жилому микрорайону, – рассказал Сергей Киньков. – Хочется отметить, что в этом году будет капитально отремонтирован Шелковской СДК. Мы очень надеемся, что дорога к учреждению культуры будет также отремонтирована в текущем году.

В свою очередь сотрудники Шелковского СДК обратились с вопросом какие существующие федеральные и областные программы направлены на улучшение материально-технической базы учреждений культуры и как можно в них вступить.

По части вопросов парламентарием были даны разъяснения. По другим будут направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.