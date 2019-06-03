В понедельник, 3 июня, депутат Госдумы Елена Митина провела личный приём граждан в Региональной общественной приёмной партии «Единая Россия».

Заявители обратились с вопросами, связанными с пенсионной реформой, системой ЖКХ, благоустройством дворовых территорий и реализацией местных инициатив, помощью в издательстве детской книги, с трудоустройством и материальной помощью.

Кроме этого, одна из заявительниц внесла предложение дополнить список профессий, имеющих право на 25% прибавку к пенсии гражданам, проработавшим более 30 лет в сельской местности, профессией сельского почтальона.

По части вопросов парламентарием были даны разъяснения. По другим будут направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.