Елена Митина посетила Шелковской СДК

Во вторник, 4 июня, депутат Госдумы Елена Митина и глава администрации Старожиловского района Александр Татарников осмотрели Шелковской сельский дом культуры, который в текущем году будет капитально отремонтирован в рамках реализации национального проекта «Культура» и государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма».

Дом культуры был введен в эксплуатацию в 1983 году. В здании расположены зрительный зал на 350 мест, библиотека, 11 кабинетов, танцевальный, спортивный и хореографический залы, детская игровая комната. В СДК работает 23 клубных формирования, в которых занимаются 350 человек. Это хореографическая, вокальная, театральная (театр «МИКС»), фольклорная («Вербушка», «Карусель», «Русское раздолье») студии, студии прикладного творчества («Умелые руки», «Азбука рисования», «Весёлый лоскуток», «Планета рукоделия»). Кроме этого, работают волейбольная секция и клуб «Ветеран».

Работники сельского дома культуры активно участвую в культурной жизни Столпянского и Мелекшинского сельских поселений с общей численностью 2840 населения.

На капитальный ремонт здания из бюджетов различного уровня выделено около 8 млн. руб. На эти средства в здании будут отремонтированы потолки, кабинеты, полы, заменены оконные блоки и входные группы. Также будет сделан ремонт библиотеки, спортивного и зрительного зала.