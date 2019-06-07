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Власть Рязань 7 июня 2019 07:58 | Просмотров:

Елена Митина осмотрела парк на проспекте Смирягина в Новомичуринске

В четверг, 6 июня, депутат Госдумы Елена Митина в рамках региональной недели посетила город Новомичуринск. Вместе заместителем главы администрации Пронского района по экономическому развитию Ольгой Финякиной парламентарий осмотрела парк на проспекте Смирягина.

Благоустройство парка по программе «Городская среда» началось ещё в 2017 году. За прошедшие два года в парке заасфальтировали и выложили тротуарной плиткой дорожки, установили игровые и спортивные площадки, лавочки, парковые скамейки, урны, цветочницы, арт-объекты, площадку для воркаута, засеяли газон, проложили велосипедные дорожки. На эти цели из бюджетов различного уровня было выделено около 19 млн. руб.

– В этом году работы в парке продолжатся. Будут заасфальтированы оставшаяся часть тротуаров и велосипедные дорожки., установлены детская площадка, скамейки, урны, – рассказала Ольга Финякина. – Стоимость данного проекта – около 11 млн. руб.

Елена Митина пообщалась с местными жителями, которые рассказали ей о том, что парк пользуется большой популярностью у новомичуринцев. Здесь проводятся различные праздники для детей, молодежи и людей старшего поколения.

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